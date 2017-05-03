Казахстанские студенты придумали, как получить бесплатное электричество

Никола Тесла изобрел знаменитую на весь мир катушку, получающую энергию из ничего. Кто бы мог подумать, что в Казахстане тоже появятся последователи великого инженера-физика. Алматинские студенты тоже нашли способ получить электричество из воздуха.

Бесплатное электричество в Алматы возможно! Два алматинских студента за 2 месяца собрали уникальную вещь. Это — трансформатор высокого напряжения сверхмощной частоты. Не ящик Пандоры, а чудо — коробочка с неиссякаемым электричеством.

Магжан Ташенбай, студент, изобретатель:

— Вам представлена передающая часть на основе подстанции катушки Тесла. Как мы видим, он состоит из первичной обмотки, а также энергетического блока, создает аномально высокое напряжение. На генератор создает около 200 000 вольт. Я сейчас продемонстрирую его работу. Он может как передавать энергию как на расстоянии.

Современные энергосберегающие люминесцентные лампы работают именно на принципе, который как раз и предложил для получения света Никола Тесла. В нашем случае — это та самая катушка юных изобретателей.

Магжан Ташенбай, студент, изобретатель:

— В Дубае ведутся такие разработки. Там стоят пальмы, которые раздают wi — fi. Мы в будущем думаем над такими проектами, чтобы люди могли подходить и заряжать свои телефоны в общественных местах.

Близится Экспо — 2017, где большинство проектов будет представлено в сфере зеленой энергии. Ведь смысл будущего — всё из ничего.