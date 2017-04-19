Казахстанские студенты придумали как из уличного мусора выращивать цветы

В сети запустили очень крутой проект «Как накормить Казахстан». Молодые стартаперы предложили проекты, где еда и всё что с ней связано, имеет привкус полезных нанотехнологий.

Всемирно известные бренды кофеен ежедневно выбрасывают семь миллионов стаканчиков в день! Причём состав такой посуды включает в себя прослойку пластика, который разлагается больше ста лет. Но среди казахстанцев нашлась команда молодых людей, которые предложили изготавливать такие стаканчики, из которых могут вырасти цветы.

Карина Ахмадуллина, автор проекта:

— Стаканчики будут полностью биоразлагаемыми, но при этом будет применена технология импрегнирования, которая позволит впечатать семена в бумагу.

Говоря простым языком, выкинув такой стаканчик на землю, он начнёт со временем разлагаться, а семена дадут плоды.

Салтанат Бектабанова, автор проекта:

— Вы должны либо просто его выкинуть на землю и в течение 180 дней он разложится.

Но и семена тоже будут впечатаны не простые, а тех сортов цветов, которые находятся в красной книге. Конечно, со стороны это будет не очень эстетично, поэтому также будут предлагаться специальные урны для стаканчиков, которые далее можно будет закапывать на аллеях и в садах. Но сегодня этот перспективный проект пока что ждёт финансовой руки помощи.

Карина Ахмадуллина, автор проекта:

— Аппарат по производству стаканчиков стоит порядка пяти миллионов тенге. Ежемесячно мы имеем два миллиона чистой прибыли. Рентабельность проекта составляет 76%.

А это весьма неплохие цифры, учитывая что тренд на кофе до сих пор в топе. А в миксе с модой на экологию, любая кофейня сможет завлечь больше клиентов, используя проект молодых стартаперов.