Казахстанские стрелки из лука раскрыли свой секрет успеха

Казахстанские стрелки из лука совершили невозможное, на прошедшем в Шанхае турнире они, неожиданно для себя и соперников, завоевали золотые награды этапа Кубка мира.

Последние минуты игры, все любители стрельбы в напряжении — к огневому рубежу подходит казахстанец Ойбек Саидиев. Выстрел и наши ребята выигрывают у олимпийских чемпионов из Южной Кореи.

Казахстан впервые в своей истории завоевал золотые медали этапа Кубка Мира по стрельбе из лука. Денис Ганькин и Санжар Мусаев также внесли свои имена в историю нашего спорта.

Денис Ганькин, победитель Кубка мира:

— Впечатления все конечно только положительные, подобная медаль у нас первый раз. Мы были в напряженном состоянии от начала до конца, мы выложились на все сто.

Ойбек Саидиев, победитель Кубка мира:

— Мы сделали то, что должны были сделать, и надеемся, что это будет не последняя победа. С 15 позиции выбраться на первую было очень непросто. Всем спасибо, эту победу первую мы посвящаем Казахстану, нашей стране.

Откровенно говоря, успех нашей команды удивил всех, ведь в последние годы о наших стрелках почти ничего не было слышно.

Алмаз Мурзабеков, президент Федерации стрельбы из лука, арбалета и дартса РК:

— Наша сборная впервые в истории советского и современного Казахстана стала чемпионами Кубка мира — это для нашей стрельбы из лука большое достижение. Наша основная задача как федерации — это популяризация этого вида. Чем больше мы привлекаем молодежь, тем больше возникает вариантов для отбора.

К слову, стрельба из лука довольно дорогое удовольствие и цены на инвентарь весьма высокие.

Алмаз Мурзабеков, президент Федерации стрельбы из лука, арбалета и дартса РК:

— Тренировочные луки стоят в пределах от 100 долларов, а классические — от 300 до 1500 долларов. В среднем цена лука хорошего производства американского или корейского — около 700 долларов со всем снаряжением и амуницией.

Однако, как известно, издревле в наших степях был распространен именно этот вид спорта.

Алмаз Мурзабеков, президент Федерации стрельбы из лука, арбалета и дартса РК:

— Кочевники за счет стрельбы из лука и побеждали, до того как изобрели порох. До развала Советского Союза стрельба у нас очень хорошо пропагандировалась, но с развалом стало все затухать. Вот уже 12 лет мы поднимаем и поднимаем этот вид спорта и у нас появляются новые секции, и думаю, перспективы у нас есть.

Хочется надеяться, что подобные победы привлекут внимание к этому интересному и необычному виду спорта, и стрельбой из лука станет заниматься все больше людей.