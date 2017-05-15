Казахстанские ценители искусства готовы платить за картины 25 тысяч долларов

В Алматы прошла выставка известного художника Сергея Калмыкова.

Неофициальное открытие выставки для бизнес-элиты началось с культурного шока. Перед гостями оказался сам Сергей Калмыков! А позже на арену вышли и ожившие герои его полотен.

Дана Исабаева, бизнесвумен:

— Он раскрыл сущность художника. Каким он был. Почему именно такие картины. Он передал образ очень хорошо. Я увидела подобное впервые. Если честно, я в полном восторге.

Конечно, все внимание было приковано не только к перфомансам. Но и к работам величайшего художника. Всего в музее их представлено 1100 из 1500.

Мало того, если современники Калмыкова его работы не воспринимали, и считали авангардиста чудаком и человеком с другой галактики. То сейчас его полотна стоят от 15 до 25 тысяч долларов.

Гульмира Шалабаева, директор музея им.Кастеева:

— Ко мне по электронной почте пришло письмо из Австрии, где одна дама-коллекционер, предлагала музею Кастеева выкупить работу Сергея Калмыкова, которую она в свое время когда-то купила на аукционе в Москве. И запрашиваемая ею цена была 45 тысяч евро.

Бизнесвумен Алла Асанбаева может похвастать тем, что один из драгоценных шедевров красуется у нее дома. Но его стоимость разглашать не стала.

Алла Асанбаева, бизнесвуман:

— Я давно знаю, слышала о Калмыкове. Даже видела его, когда еще была школьницей. Он был так странно одет. У него шапочка была такая странная с бубенчиками. Мы на него обращали внимание. Ну, говорили между собой «странный» и всё. Если бы мы тогда знали, какой великий гений ходил рядом с нами.

По словам искусствоведов, Сергей Иванович — человек, который опередил время. Он знал, что пройдут года и его творчество оценят. К слову, подобный вернисаж прошел не только впервые в истории музея, но и изобразительного искусства Казахстан в целом. Ведь собрать столь дорогие экспонаты не так- то просто.