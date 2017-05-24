Казахстанцев начнут учить благотворительности

Казахстанцев обучат благотворительности. Фонд «Аяла» запускает виртуальную школу, благодаря которой страна узнает о том, как помогать нуждающимся быстро и эффективно.

Известные актеры, дизайнеры, вайнеры и прочие медийные персоны отныне для вас проводники в мир благотворительности. Подобные информационные ролики будут крутиться в кинотеатрах и на телевидении. В них просто и доступно объясняется как творить добро.

Жангельды Сарсенов, вице-президент по связям с общественностью благотворительного фонда «Аяла»:

— Благотворительность — это ведь не только деньги. Ведь есть такое понятие как волонтерство. Люди с детьми делятся умениями, навыками. Команда приходит и вместе с детьми раскрашивает разные фигурки, которые остаются на территории интерната. Устанавливают скамейки, вазоны. Детские праздники тоже отдельная статья.

За 10 лет работы фонда «Аяла» была оказана помощь 216 детским учреждениям в 58 городах Казахстана! В общей сумме за это время на различные благотворительные проекты было направлено около трех миллиардов тенге. И это сведения только одной организации.

Айдан Сулейменова, президент благотворительного фонда «Аяла»:

— Тенденцию такую мы наблюдаем, на протяжении 10 лет, что людей, на самом деле, стало больше заниматься благотворительностью К нам приходят в благотворительный фонд люди и спрашивают «мы хотим заниматься благотворительностью. Но не знаем как. Помогите нам, пожалуйста.

Потому и было решено открыть данную «виртуальную школу», которую сегодня официально презентовали. К слову, люди, которые выступили в роли учителей, сами периодически отмечаются благими поступками.

Диана Снегина, радиоведущая:

— Я никогда не отказываюсь от какой-либо помощи волонтерской или благотворительной. Потому что, мне кажется, это важная часть жизни любого человека. Я всегда с удовольствием откликаюсь. То ли это нужно кровь сдать, то ли это нужно куда-то собрать народ.

В общем, кому нужна подробная информация о том, как стать филантропом, ждите обещанные мини-уроки.