Казахстанцам предложили новый вид вкусного отпуска! Что такое гастротуры и с чем их едят?

Худеть к лету — не надо! Ведь сегодня туроператоры предлагают попробовать новый вид отпуска — гастрономические туры.

Признайтесь, ну кто не любит хорошо и сытно покушать? Но вся проблема в том, что многие блюда приедаются, и хочется чего- то экзотического. Если с вами прямо сейчас творится подобное, то срочно пробуждайте в себе гурмана и оформляйте свой первый гастротур!

Сегодня турфирмы на перебой предлагают вкусные путешествия. Туроператоры советуют — начните с Европы!

Наталья Шатогина, турагент:

— Очень много людей интересуются Италией: вино, сыр, просто сама даже бытность местного населения.

Говоря простым языком, почти каждая третья семья имеет небольшое кафе или закусочную. Вековые фамильные рецепты приготовления пасты сводят туристов с ума. Но главное, все ингредиенты подобраны так, что даже намёков на лишние кг не будет. А вот в Германии с этим нужно быть осмотрительнее. Копчёные колбаски, сосиски, чесночные закуски всегда запиваются местным пенным напитком. Также как и Барселона, куда нужно отправляться исключительно за божественными десертами.

Отобедав за европейским столом, садитесь ужинать за азиатский. Микс из пользы и экзотики раскроет Ваши дополнительные вкусовые таланты.

Айдана Жолдыбаева, турагент:

— Гастрономический туризм в Малайзии очень популярен. Много видов еды, включая китайскую, индусскую, европейскую.

Причём в турфирмах лучше указать сельский вариант гастротура. Подразумевается, что все продукты выращивают фермеры. Малайзийская долма из банановых листьев, рис в кокосовом молоке, домашняя лапша, и очень много рыбы будут сделаны и поданы с любовью для своих гостей.

Но если зарубежному отпуску по каким — то причинам не суждено состояться, то смело оформляйте гастротур ….по областям Казахстана.

Наталья Шатогина, турагент:

— Когда мы предлагаем туры для казахстанцев поехать в гостевой дом в посёлке Саты, мы говорим о том, что они попробуют национальную домашнюю кухню экологически чистую.

Цены на гастротур для казахстанцев стартуют от 500$. Но прибыв на место, вы сможете выбрать целый пакет вкусных экскурсий за дополнительные деньги.