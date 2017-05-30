Картина маслом: Алматинские дворники стали натурщиками

В Алматы стартует необычный конкурс среди лучших дворников города. Интересно, что на первом этапе блюстители чистоты попробовали себя в образе натурщиков!
Такой конкурс назревал уже давно, ведь мы часто обращаем внимание на грязь на улицах, пишем гневные посты в интернете и всячески журим коммунальщиков. Однако, когда на улицах чисто, мало кто благодарит тех, кто эту чистоту создает.
Анастасия Кирясова, организатор конкурса:
— Нужно повысить узнаваемость такой профессии как дворник, показать жителям нашего города важность такой профессии. Потому что дворники — это такие незаметные люди, о которых человек чаще всего даже не задумывается.
Многие представители этой профессии стесняются большого внимания и пытаются не афишировать свою работу.
Анастасия Кирясова, организатор конкурса:
— Это такие очень стеснительные люди, но они довольно откровенны, когда разговариваешь с ними лично. Чаще всего мы выходим на общение с ними через председателя КСК
В случае успешной работы дворников ждут хорошие призы — за первое место – 200 000 тенге, второе место – 150 000 тенге, а третье место поделят три участника, каждый из которых получит по 100 000 тенге.
Анастасия Кирясова, организатор конкурса:
— В прошлом году было принято решение о том, что количество призовых мест нужно увеличивать, так как желающих много. В этом году мы планируем порядка двухсот участников.
Виктор Александрович — дворник с большим стажем, он считает, что такие конкурсы помогают делать город чище.
Виктор Петров, дворник:
— Дисциплинирует и дворников и соседей. Раньше бросали ТБО, на мусорку не носили, а сейчас уже стесняются, когда чисто. А раньше идут на работу раз и бросил.
Сегодня для дворников был особенный день: многие из них впервые побывали в роли натурщиков, неподвижно сидели два часа и с них писали картины.
Виктор Петров, дворник:
— Сегодня тоже поражен с одной стороны, я никогда не был, чтобы меня рисовали. Вытерплю ничего, если надо.
Сейчас начинается только подготовительный этап конкурса, уже сформирован список участников, а итоги будут объявлены в середине сентября.