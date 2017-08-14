Капитан Филлипс

Суббота 23:30

Год выхода: 2013

Страна: США

Жанр: триллер, драма, криминал, боевик

Режиссер: Пол Гринграсс

В ролях: Том Хэнкс, Баркхад Абди, Баркхад Абдирахман, Файсал Ахмед, Махат М. Али, Майкл Чернус, Юл Васкес, Макс Мартини, Кэтрин Кинер, Крис Малки

О фильме: В начале апреля 2009 года, близ берегов Африки, несколько сомалийских пиратов атакуют и пытаются захватить массивный контейнеровоз MV Maersk Alabama. Команда корабля активно сопротивляется и в конце концов не даёт взять себя в плен. Захватчики вынуждены ретироваться и покинуть судно на небольшом катере, прихватив с собой немолодого капитана Ричарда Филлипса…

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