Капитан Филлипс

Суббота 23:30
Год выхода: 2013
Страна: США
Жанр: триллер, драма, криминал, боевик
Режиссер: Пол Гринграсс
В ролях: Том Хэнкс, Баркхад Абди, Баркхад Абдирахман, Файсал Ахмед, Махат М. Али, Майкл Чернус, Юл Васкес, Макс Мартини, Кэтрин Кинер, Крис Малки
О фильме: В начале апреля 2009 года, близ берегов Африки, несколько сомалийских пиратов атакуют и пытаются захватить массивный контейнеровоз MV Maersk Alabama. Команда корабля активно сопротивляется и в конце концов не даёт взять себя в плен. Захватчики вынуждены ретироваться и покинуть судно на небольшом катере, прихватив с собой немолодого капитана Ричарда Филлипса…
Сохранить