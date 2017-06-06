Какие фильмы-блокбастеры не стоит ждать в этом году?

Знаменитый британский режиссер Терри Гиллиам наконец-то завершил свой фильм «Человек, который убил Дон Кихота». Представьте, съёмки длились аж 17 лет! Какие картины рождались по полвека, а также топ фильмов, которые в этом году ждать точно не стоит.

«Человек, который убил Дон Кихота» был проектом мечты для Терри Гиллиама. Изначально в картине снимались Жан Рошфор и Джонни Депп. Однако из-за проблем с финансированием съемки пришлось свернуть. Проект, словно Феникс, несколько раз восставал из пепла, но доснять его удалось только в этом году.

17 лет съемок — это далеко не рекорд! Больше полувека потребовалось, чтобы короткометражка «Дестино» вышла в свет. Проект должен был стать вехой в мультипликации, ведь задумали его Сальвадор Дали и Уолт Дисней. В 1946 году, начав делать наброски, Дали запросил у Диснея баснословную сумму. Уолт согласился, но впоследствии деньги закончились. Работа приостановилась на долгие 58 лет, но в 2003 году «Дестино» все же завершили.

Культовый режиссер Джим Джармуш снимал свой знаменитый сборник короткометражек «Кофе и сигареты» 17 лет. За это время актеры фильма, Игги Поп и Том Уэйтс, даже бросили курить. Но после завершения картины опять пристрастились к сигаретам.

Близкий нам по времени «долгострой» вышел в 2014 году. Ричард Линклейтер намеренно снимал свой фильм на протяжении 12 лет для того, чтобы показать, как меняется жизнь маленького мальчика за столь продолжительный срок.

А одним из самых ожидаемых «долгостроев» должен стать «Аватар-2», которому для выхода на большой экран, по самым оптимистическим прогнозам, потребуется 11 лет.