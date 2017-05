Как живёт в США юная артистка Софи Манасян?

Мама талантливой танцовщицы дала несколько советов, как правильно адаптироваться ребенку в чужой стране и как не потерять детство при смене обстановки?

Уже почти год как семья Софи Манасян покоряет Лос-Анджелес. Уехать на ПМЖ в США, было решением не простым, хотя бонусы от переезда обещали быть крупными. Но риск для малышки Софи всё равно оставался. Даже элементарный коннект со сверстниками. Ведь языковой барьер никто не отменял.

Ольга Югай, мама Софи:

— В первую очередь нужно просто знать своего ребенка, каждый ребенок индивидуален. Не нужно ничего бояться, и всегда быть рядом, помогать. Какую- то основу языка конечно нужно проходить, но мне кажется, больше нужно обращать внимание на психику детей.

Ведь что делают родители, когда готовятся к переезду за границу? Они усердно пичкают своих чад курсами. Хотя Алия Бартыкова, которая переехала с семьёй и Казахстана в Вашингтон утверждает: здесь совсем другой подход.

Алия Бартыкова, живет в Вашингтоне:

— Школа берет все обязанности на себя, всё что касается языка. То есть даже такое правило в нашей школе есть, что если Ваш ребенок тратит больше 20-ти минут на домашнее задание, это не ваши проблемы, это проблемы учителя. Так что детей ни к чему готовить не надо.

Сама Софи Манасян тоже готова это подтвердить. Ведь малышку очень удивили местные преподаватели.

Софи Манасян, артистка:

— Тут учителя очень вежливые, и когда у тебя есть вопрос, ты поднимаешь руку, и они так вежливо так говорят тебе, например «Yes? Do you have a question, sweety?”

Но изучение языка и учебы не должны отнимать и детство, считает мама Софи. И раз ее дочка с детства привыкла к сцене, вниманию и танцам, то в Лос-Анджелесе ей были созданы все условия. Посещая студию танцев, Софи в итоге организовала даже свой мини-клуб.

Софи Манасян, артистка:

— У меня есть 3 девочки, одна моя лучшая подруга, и две других. И я учу их танцам.

Родители Софи также каждый день учатся радоваться каждой маленькой победе. Ведь ребенок, можно сказать, начинает здесь всё заново.

Ольга Югай, мама Софи:

— Постоянные в школе мероприятия, выставки, музеи, поездки, для нее с языком открылись новые материалы. Она на особом счету у учителей, ее продвигают уже в спец школы. В начале мая будет сольный концерт по фортепиано.

Сама Софи хоть и старается влиться в новую бурную жизнь, но всё равно скучает по Казахстану.

Софи Манасян, артистка:

— Мне не хватает сцены, Мурата, и мне не хватает моих родных. Конечно, не маму с папой, а бабушку, дедушку, тётю, всех родных.

Окончательно семья Софи Манасян еще не переехала в США. Но несмотря на это, в приоритете у родителей стоит комфорт и развитие юной артистки. И тут совсем не важны географические рамки.