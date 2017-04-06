Как защитить ребенка от вредной информации в Интернете?

Дети в возрасте от четырех лет — самая активная аудитория интернета. Для видеоблогеров — это золотая ниша. Они создают паразитирующий сознание ребенка контент, который подрастающее поколение может смотреть часами. Всё это ради миллионов просмотров, приносящих хорошие деньги.

Каждый родитель стремится защитить своё чадо от дурного влияния извне. Тем более оно находится прямо под носом, а вернее в руках детей. Планшеты, позволяющие без труда смотреть видеоролики, от которых даже у взрослого человека может заболеть голова. Жанне, к примеру, удалось предотвратить опасность вредного влияния на своих детей.

Жанна Ахметова, журналист, мама двух детей:

— Начала приглядываться, он в ютубе смотрит ютуберов, которые матерятся. Поэтому я сказала, ещё раз узнаю, что ты материшься или смотришь подобное, будешь лишен на 2 недели. Всё-всё, я такое не смотрю и смотрит другое.

Это хорошо, если ребенок понял. Но недоступное манит больше. Допустим,10-летний отпрыск вопреки запретам может с легкостью зайти на интернет-ресурсы с контентом 18+. Для того, чтобы это не произошло, создаются специальные программные обеспечения.

Евгений Питолин, управляющий директор компании-разработчика компьютерных программ:

— Если устройство знает, что ребенку 10 лет, и если он где-то ответит что ему 18, то он доступа к этому контенту всё равно не получит.

Условно говоря, эти технологии позволяют сделать гаджет не дверью в опасный мир, а защитником и другом, который не даст в обиду ребенка.

Евгений Питолин, управляющий директор компании-разработчика компьютерных программ:

— Через все устройства, с которыми он контактирует с внешним миром, они позволяют контролировать, что он делает. С кем он общается. Какие у него запросы. Какие сайты посещает и даже посмотреть, сколько он время тратит на интернет.

Стоит обратить внимание на наполнение сайта, которое может спровоцировать подростка на необдуманные, а порой опасные поступки. Например, видеоблогер питается едой из помоек, взрывает петарды у себя на голове и пьет краску. При про просмотре невольно «залипаешь» и оторваться становится сложно. По мнению Жанны, для того, чтобы ребенок не погрузился в информационную грязь, с ним нужно чаще беседовать.

Жанна Ахметова, журналист, мама двух детей:

— В первую очередь, ребенок — это личность. Нужно уважать его права, и он должен иметь своё свободное время.

Важно, чтобы ребенок понимал, что интернет- не всегда приносит пользу. Нужно лишь показать детям, что жизнь за пределами монитора тоже может быть интересной.