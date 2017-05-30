30 мая впервые в Казахстане состоялась специализированная конференция контент-маркетинга «Marcon- 2017». Лучшие эксперты данной индустрии собрались, чтобы поделиться своим опытом и идеями. Какие главные диджитал- тренды года? Какое будущее у видео в Интернете? И самое интересное, как зарабатывать на путешествиях?

Маркетологи, бренд-менеджеры, онлайн-предприниматели и даже медийные персоны собрались на одной площадке, чтобы поговорить о продвижении контента в интернете. Это могло быть полезным всем, кто так или иначе работает с сетью, рекламой и бизнесом. Ведь изменения в восприятии информации просто фундаментальные! Появилась необходимость все это обсудить.

Виктор Елисеев, организатор «Marcon – 2017»:

— Интернет предоставляет сумасшедшие возможности для ведения бизнеса, для продаж. И меня удивляет с одной стороны, настораживает с другой, почему многие бизнесмены, предприниматели не используют этот канал для продажи своих товаров или услуг.

А для этого необходимо знать главные диджитал-тренды. Должна быть четкая стратегия. И обязательно использовать все, что вам дал, благослови его, интернет: соцсети, месседжеры, лайф-трансляции. Один из спикеров, сделал упор на видео-контент, ссылаясь на Марка Цукерберга. Якобы, к 2020 году сеть на 80% будет состоять из роликов.

Самсон Безмятежный, спикер конференции:

— В ютьюбе, в инстаграме, что самое то главное? Самое главное — «real strong emotions”! Живые, классные, клевые эмоции! И именно это побуждает зрителей подписаться, реагировать на контент, именно это помогает рекламодателям продавать свои товары, коммуницировать с пользователем и воплощать самые крутые проекты, которые могут быть.

А если эти эмоции еще где-нибудь там, на Бали — так вообще прекрасно. Бог пиара в Казахстане Алишер Еликбаев пришел поделиться опытом со слушателями — «как можно зарабатывать на путешествиях».

Алишер Еликбаев, спикер конференции:

— Путешествие — это пространство для создания контента. И при помощи путешествий можно очень неплохо жить. Можно кормить семью, путешествовать, зарабатывать себе на жизнь. Чтобы то, что вы обгорели на пляже принесло вам достаточно большое количество денег. Это планомерная работа, как и любая другая, для того, чтобы у тебя закрепилось имя, чтобы компании под тебя давали какое-то количество денег.

В общем, то, на чем вы привыкли тратить уйму денег, можно сделать неплохим источником доходов. Своим опытом в целом поделились 12 спикеров из Казахстана и России. Посмотрим, как это отразится на Казнете.