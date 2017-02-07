Как «Универсиада-2017» облегчает жизнь алматинцев?

Универсиада радует нас не только победами спортсменов, но и улучшает условия повседневной жизни алматинцев! Заторов на дорогах стало меньше, воздух чище, да и недавно выпавший снег в миг растворился. В чём еще заключаются плюсы самого главного спортивного события этого года — смотрите в следующем сюжете.

