  Как тусил город Сочи? Вкусные моменты кинофестиваля «Кинотавр-2017»!

А сейчас переместимся на Сочинское побережье, и неспроста. Там прошла такая жаркая тусовка по случаю «Кинотавра»! Например, Александр Ревва в образе развратной бабули устроил трэш на красной дорожке.

Главный фестиваль российского кино ежегодно позволяет местному бомонду блеснуть не только талантами, но и эпатажем. Так, певица Глюкоза заявилась на красную дорожку в жёлтом платье с серьёзным декольте. Но её сексуальность отправила в нокаут… бабушка!

В теле пенсионерки скрывался шоумен Александр Ревва. Такой перфоманс был небольшим превью к картине «Бабушка лёгкого поведения».

Нельзя не отметить, что в этом году «Кинотавр» оделся во всё лучшее. Кожаное платье Светланы Ходченковой, слегка прикрывающее ягодицы, подчеркивало экстремально длинные ноги актрисы. А Екатерина Шпица будто репетировала свой визит на премию «Оскар». Разрез от бедра многое подтвердил. Ну а в целом, краснеть за своих гостей фестивалю не пришлось.

В конкурсную программу «Кинотавра» вошли 15 картин. Победители вместе с наградами получат шанс представить свои работы за рубежом. Ну а кто из режиссеров станет лучшим из лучших, узнаем ровно через 2 недели.