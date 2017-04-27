Как театр «АРТиШОК» вылез из подвала?

Независимый театр «АРТиШок», наконец-таки, тоже смог увеличить свою площадь. Журналистам показали новое здание, где будет находиться большая сцена. Отметим, что целых 16 лет актеры играли спектакли буквально в подвале.

Для того, чтобы представить большую сцену, театр созвал журналистов и блогеров на старой локации. Из банальной пресс-конференции был устроен целый перфоманс. Сперва журналистов заставили прогуляться по городу. Актеры, передающие эстафету друг другу, по очереди провожали делегацию на новое место.

Снарядив всех строительными касками, Чингиз Капин провел экскурсию по арт-пространству, которое базируется на территории бывшего ночного клуба. Теперь места столько, сколько им не снилось. В каждой комнате журналиста поджидали картонные кроты, символизирующие «АРТиШОК», который долгие годы ютился в своей норке.

По словам актера, проработавшего в театре 5 лет, на старом месте, было тесно не только зрителям, но и всей команде. Тем не менее, о былом дискомфорте все говорят с юмором.

Чингиз Капин, актер театра «ARTиШОК»:

— Зрители не знают что происходит за кулисами. Потому что там мы буквально друг на друге на шеях сидим. Бывает, ты стоишь и моешь волосы в раковине, где лежит посуда.Торчат вилки и можно просто выколоть себе глаз. Нас стало так много и в спектакле «УЯТ», когда мы выходим на поклон, мы понимаем, что мы вместе взявшись за руки его просто не можем сделать. Сужают стены.

Напомним, что «АРТиШок» все это время существовал на собственные деньги, вырученные с проектов и продажи билетов. Иногда удавалось привлекать фонды для финансирования.

Анастасия Тарасова, управляющий директор театра «ARTиШОК»:

В маленький подвал в андерграундное пространство действительно не так просто привлечь каких то больших спонсоров, которых интересует «ВАУ» локация, много чтобы людей там помещалось. С этой площадкой у нас больше возможности качнуть аудиторию, коммерческий сектор.

Администрация театра представила проект большой сцены, которая также станет и площадкой для фестивалей, выставок и концертов.

Привычный «подвал» будет тоже продолжать свою работу. Ну, а для того, чтобы сделать концептуальный театр, понадобится 25 миллионов тенге. К слову, с завтрашнего дня любой житель может помочь собрать эту сумму. Запускается краудфандинговая компания на одной из платформ. Получится собрать деньги или нет — неважно. Открытие следующего театрального сезона состоится здесь при любом раскладе.