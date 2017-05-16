Как так? Ксения Собчак отдыхает вместе с Сакеном Жаксыбаевым?

Неожиданно, но Ксения Анатольевна отдыхает с мужем и коллегами в той же гостинице, что и казахстанский дизайнер. Селебрити выбрали один из самых фешенебельных отелей Турции. Туры сюда стоят от 2 тысяч долларов и выше. Сакен Жаксыбаев двинул туда веселой компанией в лице Яна Рэя и Виктории Моминбаевой.

Там же модная рать встретила Данилу Козловского. Паблисити также делятся фото с апельсинового сада, бассейнов и вечеринок. Баян экс-Есентаева тоже не теряет времени даром. Продюсер отдыхает с семьей в Турции. Своими впечатлениями о еде и досуге делится в Instagram Stories.

После Баян хвастает тем, что ее младшая дочь Айару доплыла до яхты от самого берега. Тем временем старшая Айсауле пропадает в Дубае.

Шокан из Алл-Давай, несмотря на подготовку к свадьбе, тоже где-то мочит ножки.

Правда локацией певец не делится. Но судя по “сториз» с костром, артист проводит время со своей будущей женой. Ерке Есмахан тоже выбралась из города. Исполнительница отдыхает в Египте со своим сынишкой.

И это только начало. Вскоре такими постами нас будут дразнить в троекратном размере. Так что, лучше не облизываться, а планировать собственный трип.