Как с пользой для ребёнка отметить «День защиты детей»?

Сегодня в Казахстане тоже важный праздник — день защиты детей! Самые интересные ивенты, где можно с пользой развлечься со своими малышами!

Несмотря на то, что международный день защиты детей выпадает на четверг, праздничные мероприятия переносить не стали! Отлично повеселятся в будни алматинцы.

В 11 утра на площади Республики стартует парад детских оркестров и танцевальных ансамблей. Вход для всех желающих будет свободным. А после малышня может отправиться в крупные торговые центры, где уже подготовлена программа мастер-классов, а также интеллектуальных игр с достойными призами. Также и театр им. Лермонтова приглашает маленьких горожан на конкурс рисунка на асфальте, а затем всем дружно можно посмотреть спектакль и мюзикл.

Астана 1 июня решила удариться в спорт. В столице в парке Арай в 10.00 начнутся соревнования по скейтбордингу среди детей и подростков. А в школе №54 предлагают принять участие в турнире по «тогыз кумалак». Также с 1 по 4 июня на шоссе Алаш пройдёт чемпионат города по велоспорту.

Актау зовёт малышню на веселые старты: турнир по поднятию гири, армреслингу и шахматам. А в 6 микрорайоне в молодёжном центре, дети с ограниченными возможностями покажут ряд театральных представлений. Вход — 500 тг. Все вырученные средства отдадут семьям юных актёров.

На центральной набережной Павлодара помимо игр и развлечений пройдёт Бал кукол. Ростовые герои будут развлекать своих гостей, пока маленькие горожане не устанут веселиться в свой законный праздник.