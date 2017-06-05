Как рушилась эпоха «Ювентуса», и почему Роналду не верит в возрождение Буффона?

Будет преступлением, если мы не обсудим другое крупное событие — матч Ювентус-Реал! Почему не стоит жалеть Буффона, как Криштиану прикрыл рты своим хэйтерам, и есть ли шанс на реванш?

Красивая ответка на гол Роналду вселила небывалую надежду болельщикам Ювентуса. Но удар Марио Манджукича как оказалось потом, не спас ситуацию. Туринский клуб установил позорный рекорд — сразу шесть поражений в финалах!

Но нет худа без добра, Ювентус окупил свои поражения, пополнив свои счета 109-ю миллионами евро! Впервые в истории только им удалось заработать такие деньги. Даже победоносец Реал за Лигу получил лишь 80 млн.

Кого кого, а Роналду денежная суета мало волнует. Криштиану оформил дубль, и оба удара вписали его в историю. Ведь второй гол оказался 600-сотым в его карьере!

Криштиану Роналду, футболист:

— Я совсем не переживал. Во втором тайме было очевидно, что мы лучшие! Сейчас я настроен выиграть очередную Лигу, хоть это будет и непросто. А людям, которые постоянно критикуют Криштиану, надо убирать свои шарманки обратно в чемоданы, Криштиану – рекордсмен.

Пока лидер королевского клуба нежился в лучах славы и в объятиях любимой женщины, где-то неподалёку скалился Буффон. Голкипера-легенду жутко злит, что сейчас его все жалеют: мол хватка уже не та. Ведь он стал вторым в списке самых возрастных финалистов ЛЧ.

Джанлуиджи Буффон, голкипер команды «Ювентус»:

— у меня остался один год по контракту. А значит я могу еще побороться за победу. Ювентусу будет трудно, но я не собираюсь уходить поражённым с поля.

Да не вы один, господин голкипер! Так что одного вашего настроя будет маловато. Да и в конце концов, призовых Ювентуса хватит на трансфер молодых футболистов.