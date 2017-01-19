Как проходили крещенские купания в Алматы?

Сегодня православные христиане отмечают Крещение Господне или Богоявление. В этот день вспоминают, как Иисус принял крещение в водах реки Иордан. О том, как казахстанские верующие смывали грехи и заряжались бодростью в прорубях, — в материале журналистов «РЕВЮ».

