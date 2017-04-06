Как привлечь удачу, чтобы выиграть миллион долларов в лотерею?

Кому-то, чтобы добиться цели, приходится много работать, а кому-то помогают высшие силы. Совпадение? Специалисты считают, что все возможно, главное иметь позитивный настрой.

Леди Удача — особа непостоянная. Поэтому притягивать везение специалисты предлагают через предметы. Каждому рекомендуют найти свой амулет. Гуру фэн- шуя уверены: не так важно поймать фортуну за хвост, как ее удержать.

Вероника Сухарева, специалист по фэн-шуй:

— С внутренней стороны, на ручку входной двери мы можем повесить 3 китайские монеты, перевязанные красной ленточкой для привлечения удачи и сохранения положительной энергии.

Также почти в каждой семье найдутся статуэтки китайских божков, жаб и водопадов. Но, оказывается, такие талисманы категорически запрещено ставить на подоконники, в проходной, или же на пол. Ведь сквозняк, так сказать, уносит удачу за собой за пределы вашего жилья.

Несмотря на то, что на дворе 21 век, о приметах народ забывать тоже не торопится.

Только вот к лотереям и джекпотам это, увы, никак не относится. Все те, кто когда- то срывал куш, говорят — нужно вообще ни на что не надеяться. Ведь везение оно как грабли: наступаешь тогда, когда этого совсем не ждёшь!