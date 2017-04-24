Как приучить детей к классической музыке? Певец Дмитрий Маликов дал топ советов в Алматы

Как приучить детей к классической музыке? Кругом все твердят о ее пользе. Хотя для малышей Моцарт и Бах — сплошные колыбельные. Помочь разобраться в этом деле вызвался певец Дмитрий Маликов, который дал ряд лайфхаков для немузыкальных родителей.

И сам вырос как по нотам, этому же и учить приехал. В южную столицу народный артист России Дмитрий Маликов привёз новый музыкальный спектакль «Перевернуть игру». Шопен, Бах, Бетховен и Шестакович должны будут подружиться с Вашим чадом, и причём в очень непринуждённой форме. Хотя как сказать. Цену за билет установили пятизначную. Может есть способы попроще?

Дмитрий Маликов, народный артист РФ:

-Чтобы они слушали только в небольших порциях, но очень качественную, в хорошем звуке, в хорошем исполнении и, главное, чтобы родители им об этом немножко, чуть — чуть их заставляли это делать.

Но вот парадокс. Дочь Маликова — Стефания, к такой музыке оказалась слегка равнодушной.

Дмитрий Маликов, народный артист РФ:

— У меня больше с ней получается в литературе. Вчера говорит «пап, какая же потрясающая книга «Преступление и наказание» — это вообще полный шедевр!»». Ооо, ну ничего себе, молодец.

Кстати, раз уж разговор зашёл о его дочери, то Дмитрий не поскупился на мужской, отцовский совет молодым папам. Мол, в наше время в воспитании девушек одной классикой не обойдёшься.

Дмитрий Маликов, народный артист РФ:

Построже надо с ними, построже. У всех разные достатки, у всех разные возможности. И если у тебя от родителей есть возможность лучше одеваться, ездить на более приличной машине, тогда это не значит, что ты должна этим бравировать.

Ну, а похвастать походом на музыкальную премьеру — будет наоборот, даже полезно. Сегодня и завтра постановку увидят алматинцы в театре оперы и балета им.Абая. А с 27-28 апреля уже столичные жители приобщатся к великому и прекрасному.