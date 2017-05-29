Как приручить дракона 2

Четверг 12:10, пятница 09.50
Год выхода: 2014
Страна: США
Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный
Режиссер: Дин ДеБлуа
О фильме: С момента примирения викингов и драконов прошло пять лет. Пока Астрид, Сморкала и остальные ребята проводят время, соревнуясь друг с другом в популярных на острове драконьих гонках, Иккинг и Беззубик путешествуют по небу, составляя карту неизвестных мест. Когда одно из их приключений приводит к открытию тайной ледяной пещеры, которая является домом для сотен ранее невиданных диких драконов и таинственного драконьего всадника, два друга оказываются в центре битвы за защиту мира.