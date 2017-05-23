Как незрячие видят мир! Невероятные способности слепых людей!

В Казахстане проживает около 20 тысяч незрячих людей. Примерно 30 лет назад в арсенале слепых и слабовидящих были лишь трости и собаки- поводыри. Но сейчас мы живем в цифровом мире, есть гаджеты и приспособления, которые значительно улучшают жизнь незрячих людей.

Развитие технологий очень помогло слабовидящим и незрячим людям получить намного больше информации, чем они могли прежде. Анна Кондратьева не опустила руки и сама освоила новые технологии. Сейчас она работает преподавателем компьютерной грамотности и уже обучила не один десяток людей.

Анна Кондратьева, преподаватель компьютерной грамотности:

— Раньше в плане возраста все было сдвинуто в сторону молодежи, то сейчас, наоборот, приходят более пожилые люди. Молодежь обычно успевает обучиться этому в школе, или друг у друга. А вот пожилые люди, которые просто хотят общаться или просто любознательные, они приходят и мы обучаем азам от набора текста до выхода в интернет.

Сейчас в мире существует немало программ, в том числе и бесплатных, которые помогают незрячим быть в курсе всех событий и узнавать что-то новое. При этом само обучение является бесплатным.

Анна Кондратьева, преподаватель компьютерной грамотности:

— Тут зависит от человека в том числе, кому-то дается сложнее, кому-то легче все зависит от желания человека все освоить и практики. Причем от возраста это не зависит.

По сути, программа озвучивает все, что есть на экране, включая любой текст на сайте и пользователь пальцами выбирает ту ссылку или ярлык, на который он хочет нажать.

Незрячие могут научиться пользоваться и смартфоном. Однако картинки, как и на компьютере озвучиваются только лишь тогда, когда там есть подпись.

Анна Кондратьева, преподаватель компьютерной грамотности:

— Отметим, все обучение азам электронных технологий проходит в стенАх республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих. Подобное учреждение в практически двухмиллионном Алматы единственное.

Бакытгуль Поволоцкая, библиотекарь:

— У нас более 300 тысяч книг, как по Брайлю, так и на дисках и кассетах. Спрос идет больше в электронном зале, на флешке записывают книги, на диски по Брайлю конечно читают, но все больше электронные книги.

Интересно, что несмотря на новые технологии, полного вытеснения бумажных книг еще нет. Работники библиотеки озвучивают их и переводят на шрифт Брайля. К сожалению, сейчас есть большая нехватка изданий именно на казахском языке и хочется надеяться, что в скором времени ситуация все же изменится.