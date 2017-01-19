Как молодым дизайнерам пробиться в Европе?

Немалые средства понадобятся начинающим дизайнерам, в мечтах которых — не только покорение Казахстана, но и зарубежья. В Милане прошла неделя мужской моды. Помимо авторитетных модных домов свои шедевры представили на подиуме и молодые таланты. А как обстоят дела с развитием наших соотечественников в fashion-индустрии?

