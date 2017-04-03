Как малыши с аутизмом борются за свое счастье?

2 апреля повсеместно отмечался Всемирный день распространения информации об аутизме. В честь этого в Актау прошел массовый флешмоб. 20 семей, в которых дети страдают этим заболеванием, выпустили в небо больше сотни синих шаров. В Алматы этот день был ознаменован другим событием. Для особенных малышей и их родителей открыли специальный дом.

Аутизм становится большой проблемой как во всем мире, так и в Казахстане. С 2013 года у одного из 50 детей наблюдался этот диагноз. Детский аутизм — это состояние психики, при котором человек погружается в себя и закрывается от внешнего мира. Первые признаки замкнутости у 7-летнего Санжара стали замечаться еще в двухлетнем возрасте.

Айгерим Кадырбекова, мама ребенка-аутиста:

— У него проблемы с контактом, с людьми. Проходили много детских садов, детских учреждений. Было видно, казалось, что что-то делает, пишет, рисует, но было видно, что контакта нет, с детьми, со мной — мамой. Мы забили тревогу.

Порой многие родители не замечают этого заболевания, когда поведение малыша постепенно меняется: он перестает искать контакт с близкими, не откликается на имя и не реагирует на людей.

Аружан Саин, руководитель фонда “ДОМ»:

— Родители не обращают внимания на многие вещи, которые должны настораживать и родители должны обращаться к специалисту как можно раньше. Потому что помочь ребенку не стать аутистом, так скажем, если начинать с самого маленького возраста, это гораздо больше шансов, чем когда уже состояние запущено.

Чаще всего родные детей-аутистов такую закрытость списывают на характер ребенка или капризы. Примерно также думала мама Алема, когда мальчик просто отказывался идти на контакт.

Динара Султанбаева, мама ребенка-аутиста:

— Отматывая время назад, все время вспоминаю, как же это произошло. Все было постепенно. И самым пиком было то, что он просто напросто перестал смотреть мне в глаза. Причем я продолжала не замечать этого. Мне казалось просто такой характер. Обратила внимание на него воспитатель. Она сказала, что он не смотрит в глаза и не отзывается на имя. Посоветовала обратиться к невропатологу.

Лечение аутизма — сложный процесс, требующий, в первую очередь, пристального внимания родителей. С ребятами работают по специальной методике. На минувших выходных для развития особенных детей в Алматы был открыт специальный дом, который собрал под одной крышей членов Ассоциации родителей детей-аутистов.

Вячеслав Ким, член попечительского совета:

— В прошлом году нам пришла идея, что нужно купить либо земельный участок, либо дом, прямо с запасом. Просто хочется, чтобы и дети и родители счастливы были.

В доме, в котором и реализуется проект «Аутизм победим», специалисты обучают мам и пап правильному общению с ребенком. В центре также проводятся развивающие занятия, которые и дают надежду необычным деткам на выздоровление.