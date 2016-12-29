Пятница, в 12:00

Год выхода: 2002

Страна: США

Жанр: фэнтези, комедия, семейный, спорт

Режиссер: Джон Шульц

В ролях: Бау Вау, Моррис Честнат, Джонатан Липники, Бренда Сонг, Джесси Племонс, Джулиус Риттер, Криспин Гловер, Энн Мира, Роберт Форстер, Юджин Леви

О фильме: Четырнадцатилетний Кэлвин Кэмбридж живет в приюте и мечтает стать известным игроком в баскетбол. Но есть одна проблема — Кэлвин, как говорится, «не вышел ростом». Однако мальчик продолжает надеяться, что его мечта осуществится. Однажды к нему в руки попадает пара старых кроссовок, на которой еще видны почти стершиеся инициалы «М.J.».

Кэлвин решает, что эти кроссовки принадлежали раньше известному игроку и легенде баскетбола Майклу Джордану, а вскоре ему предоставляется случай убедиться, что эта старая пара является по-настоящему волшебной. Одев кроссовки на ноги, Кэвин может делать огромные тридцатифутовые прыжки.