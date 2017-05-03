Как казахстанцы строят карьеру в США?

Адиль Лиян продолжает свое путешествие по США. Чего только он не повидал за свой трип — офисы Инстаграма, Фейсбука и даже самого Марка Цукерберга! Впрочем, за бугром и наши неплохо устроились.

Бытует мнение, что вести бизнес в Казахстане намного проще, чем в США. У нас не такая большая конкуренция, да и государство с налогами так сильно не напрягает, как там. Короче говоря, поле не то чтобы непаханое, но пространства для работы предостаточно. Жанибек Габбасов, зная всю эту кухню, три года назад решил попробовать что-нибудь открыть в Нью-Йорке.

Жанибек Габбасов, ресторатор:

— Я когда мониторил полностью рынок вообще Америки, я хотел зайти сюда со своей концепцией. Со своей фишкой. У меня получилось! Мы сделали наш вафл-доги. Мы одни, кто в Нью-Йорке этим занимается. У нас свой маринад курицы, полностью салатов и мы, как бы, полностью подстраивались под то, что любят американцы.

В общем, посоветовавшись с местным населением, парень открыл вместе с сестрой ресторанчик. Меню и те самые вафл-доги команда проекта «Ой, всё! Поехали!» продегустировала лично.

Начать свой бизнес в Америке, по словам Жанибека, стоило немалых рисков.

Жанибек Габбасов, ресторатор:

— Года 2 надо работать каждый день. И самое главное, нужно относиться к своим сотрудникам так, как ты относишься к себе. Тогда у тебя будет работать бизнес. Есть книга «Кармический менеджмент». В ней много чего сказано. В принципе по ней много чему научился.

Если говорить о разнице в условиях для предпринимателей, ресторатор выделяет один момент.

Жанибек Габбасов, ресторатор:

— Не боязнь к госструктурам. Ты, как бы, если все делаешь правильно шаг за шагом. Получил одно. К тебе нет претензий. У нас чуть-чуть система работает по-другому. Нет коррупции. Здесь все честно.

Кстати, за одним столом с Адилем и вайнерами оказался фотограф из Казахстана — Аркен Аван. Парень живет в «большом яблоке» 5 лет. Впервые он попал сюда совершенно случайно, выиграв билет на концерт Maroon 5. В следующий раз он прилетел уже с четкой целью — остаться жить и работать в NY.

Аркен Аван, фотограф:

— У меня был бюджет 300 долларов. Первое время, язык. Не знал куда идти. Я спал в парке, ездил в метро просто потерянный. И однажды я проснулся в центральном парке и думал, что я уснул где-то на Арбате в Алматы.

Аркен начал с малого. Первая его работа — доставщик еды. Он говорит, что если нужны деньги, в общепите всегда найдется место. Да и вообще, какой бы ни был у вас диплом, надо быть готовым к любому труду.

Аркен Аван, фотограф:

— В Алматы всегда ходил в костюмчике, помощник юриста. А тут приходишь, тебе дают велосипед, грязь на улице и ты должен доставить еду. Это, конечно, сильно тебя меняет. В Алматы всегда смотрят, где ты работаешь. «Чем занимаешься? А, официант…». Здесь такого нет. Здесь неважно где ты работаешь, всегда ценят твой труд.

Первый год работы в ресторанах позволил ему изучать менталитет, подтянуть язык и понять, что в этой стране очень важен маркетинг. Кем бы ты ни был, ты должен уметь себя продавать. Только после этого он решился взять камеру и пойти на Таймс Сквер. Первая пара, попавшая в объектив, открыла ему возможности.

Аркен Аван, фотограф:

— Они увидели, говорят, можно мы купим? Думаю «ВАУ!». Если бы это было в Алматы, мне б сказали: «Брат, братуха, отправь мне фотографию». А тут «можно у вас купить?». Я понял что можно попробовать. Максимально я продавал за одного человека 700 долларов. И минимально — 40-30.

С тех пор Аркен стал приходить туда каждый вечер. Своими снимками, парень пытается доказать, что Нью-Йорк — не город одиноких сердец, как принято считать. Героями его фотографий, в основном, становятся любящие пары. За 2 часа можно заработать 1300 баксов.

Аркен Аван, фотограф:

— Нужно зарабатывать не менее 4-5 тысяч долларов для свободной спокойной жизни, чтобы путешествовать…- с вычетами, налогами Здесь никогда ты за месяц-за два не станешь ни известным, ни богатым. Разве что только в лотерею. Здесь все постепенно.

Для новичка эта сумма неподъемная. Фотографу самому пришлось столкнуться с нехваткой денег. Трижды он не мог заплатить аренду за квартиру. А это минимум 1000 долларов в месяц. Но несмотря на все эти испытания, люди продолжают приезжать сюда в надежде начать новую, лучшую жизнь.

Жанибек Габбасов, ресторатор:

— Увидеть, побывать здесь. Это и есть американская мечта.

Главное, собравшись исполнить ту самую мечту, будьте готовы ко всему. Предупрежден — значит вооружен.