Как казахстанцам сохранить окружающую среду?

Нужно начать с себя — по- другому не получится.

Дипломатическая миссия США в Казахстане запустила эко-челлендж в сети. Пользователю предлагают посмотреть на привычные вещи под другим углом. Например, те же самые просроченные лекарства 99% жителей утилизируют неправильно.

Робин Маккатчен, региональный представитель Госдепартамента по вопросам окружающей среды ЦА:

— Потому что если эти медикаменты будут в окружающей среде, они влияют на дикую природу. На птиц, на рыб, которые глотают, то что есть в этих медикаментах, это гормоны.

Негодные пилюли или таблетки следует сдавать в специальные пункты приёма, которые открыты при крупных аптеках. Также в условиях челленджа людям предлагают провести над собой эксперименты. Например, принять душ за 5 минут, стирать одежду при низкой температуре, вкрутить в люстры энергосберегающие лампы, провести день без автомобиля, а также записывать каждую деталь, которая отправляется в мусорное ведро.

Следующим шагом челленджа будет создание полезных штук из вторичного сырья. В это сложно поверить, но, например, из негодных запчастей для машины, батареек и куска проволоки дети собрали основу для реактивного ранца!

Максим, школьник:

— Мы пошли на СТО и взяли 2 катализатора от машины. Вставили вентиляторы от квадрокоптера. Например, вот есть люди инвалиды. Чтобы им быстрей можно было перемещаться, или подниматься в горы, можно дать им реактивный ранец.

Также школьники постарались не выкидывать пластиковые обёртки, бутылки и другие предметы обихода, а собрали целую машинку на пульте управления, сэкономив деньги родителей.

Иван, школьник:

— Это сделано из вторичного материала. Например, аккумулятор можно найти в заводной игрушке. Вот эта вот пластиковая упаковка, из которой вынули микросхему, можно ее размельчить в гранулы, залить в экструдер. Тогда из нее можно сделать любую форму, можно сделать ведро.

Ведь неспроста говорят, что устами младенца глаголет истина. Тем более у школьников еще нет высшего технического образования, но главную истину они уже осознали. Начинать нужно с себя. Ведь чисто не там, где убирают, а там где не сорят.