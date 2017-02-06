Как Казахстан теряет талантливых артистов?!

Имя Димаша Кудайбергенова не сходит со страниц новостных порталов! И особенно после триумфальных выступлений на китайском музыкальном конкурсе «I am a singer»! Почему именно зарубежные проекты становятся площадкой для взлёта казахстанских исполнителей? Сколько ещё непризнанных пока талантов проживает в нашей стране? И почему они не могут заявить о себе?

