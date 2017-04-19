Как и чем помочь пострадавшим от паводков в Казахстане?

Паводки по Казахстану продолжают беспокоить жителей регионов. Но главное, равнодушных в этой проблеме нет.

Талые воды продолжают поступать в жилые районы регионов. Людей эвакуируют в более безопасные места, но, как говорится, дом с собой не возьмёшь. Поэтому сотни казахстанцев остались кто без крова, кто без одежды, а кто и без связи с родственниками.

В СКО открыли телефон горячей линии. В круглосуточном режиме пострадавшие могут обратиться за информационной и психологической помощью.

Тем временем в столице волонтёры организовали пункт помощи. Ежедневно к ним поступает информация о том, в чём сегодня нуждаются пострадавшие. А это тёплая одежда, продукты питания, средства гигиены и кроватные принадлежности.

В Алматы также бесперебойно функционирует пункт приёма гуманитарной помощи. Ежедневно с 9.30 утра до 17.00 вечера неравнодушные казахстанцы приносят предметы первой необходимости и лекарства. Также остро стоит вопрос с волонтёрами-грузчиками, чтобы правильно расфасовать прибившую помощь. Первая машина уже отправилась в проблемные регионы.