Как фильтровать фейковые новости?

В Казнете ежедневно появляется информационный мусор, который все обсуждают по нескольку дней! Как отличить адекватную новость от фэйка, и для чего народ дурят и отвлекают такой ерундой?

«В Казахстане предлагают контролировать скорость движения при интимной близости» — пожалуй, только ленивый не обсудил эту новость. А варианты переименования государства в невесть что? Или же когда NASA открыл 13-ый знак зодиака. А ведь пока обычные граждане ломают на этот счёт голову, мимо проходит важная информация. Почему мы так реагируем?

Алишер Еликбаев, PR-специалист:

— 80% — это госсектор, откуда идёт неправильное информирование, неправильная работа с населением. Сейчас больше вызывает доверие то, что написано в интернете. Проблема в том, что перепроверкой фактов занимается очень малое количество людей.

Поэтому сегодня казахстанцам необходимы фактчекинговые ресурсы. Это может быть обычный онлайн- портал, который перепроверяет любые новости.

Алишер Еликбаев, PR-специалист:

— Они прямо проверяют факты, насколько это соответствует действительности и всем остальным. Это неблагодарная работа, это очень сложная работа, но думаю она нужна обязательно.

Но даже такие ресурсы могут не справиться с потоком фэйковой информации. В это дело должен подключиться каждый.

Досым Сатпаев, политолог:

— Чем больше появляется информации, тем менее человек способен в ней профессионально разбираться. Если хочешь иметь иммунитет от них, ты должен пользоваться разными источниками информации.

То есть, следует научить себя каждый день много читать. Если есть сомнение в правдивости новостного материала, то нужно найти первоисточник. В этом плане телеканалы дают фору соцсетям, где чьё- то рандомное мнение порой принимают за экспертную оценку.