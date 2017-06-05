Как Eaglez отреагировали на новый клип 91? Детали, на которые стоит обратить внимание!

Q-pop айдолы Ninety One в новом клипе от танцев решили отказаться. Душа у артистов нараспашку, душа! Поклонники уже успели заценить новое творение, и реакция получилась очень неожиданной!

Сама песня Ескі таспа биі заиграла в необычном стиле современного чилла. Ну а мощная харизма артистов держит зрителя на протяжении всего клипа. Чего только стоит романтическая игра Эйса.

Чтобы уж совсем трек и видео не назвали ванильным, куплеты отбивает бит. Плюс ко всему, мастеринг позволил компьютерную обработку голосов сделать «вкусной». Чего только стоит партия рэпа. Вам никого не напоминает?

— необычная песня, они перешли стандарт, очень необычно

— песня уникальна для Казахстана, душевная, не перестаю слушать.

— вот, что на самом деле должно выпускаться в казахстанском шоу-бизнесе.

Над видеорядом клипмейкеры тоже поработали на славу. Нежный фильтр пляжной локации сменяется дерзким лофтом, плавно спускаясь в мрачный бункер! На внешний вид самих Ninety One тоже стоит обратить внимание. Парни заметно повзрослели, их татуировки на телах добавляют брутального шарма. Но и мужская минута слабости и откровенности отыграны на ура.