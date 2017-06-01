Как часто казахстанцы водят детей в театр? Подробности Вас шокируют!

Когда в последний раз ваш малыш в театр ходил? А ведь и правда, многим родителям проще гаджет в руки сунуть, чем билет на поучительный спектакль!

И ведь такое количество малышей, к глубокому сожалению, увидишь не каждые уикенды. В честь детского праздника Театр им. Лермонтова решил порадовать маленьких горожан бесплатными спектаклями. Но почему походы в такие места еще не стали мэйнстримом среди казахстанцев?

Олег Гостев, заслуженный деятель РК:

— Я считаю, что билет в театр, это гораздо лучше, нежели покупка еще одного смартфона или гаджета, и прямой выход в интернет, и не понятно что там ребенок видит. Здесь во всяком случае, мы точно знаем, что он видит прекрасное!

Сами же дети, как оказалось и рады бы променять ноу-хау на кресло в зале. Только как часто родители водят детей в театр?

Только один и в первый раз…

Мне театр больше нравится, потому что в телефоне какая то бессмыслица.

Нуу, это был первый раз. Мультики, ну это всё выдумано, а театр это всё настоящее.

Только по праздникам иногда, реалистичнее, а на телефоне не так интересно.

К обществу приучает. Ты приходишь в театр и учишься себя правильно вести.

К людям стал лучше относиться, добро, никаких убийств.

Поэтому психологи в один голос советуют родителям чаще прислушиваться к детским желаниям. Того гляди, и гаджеты сами по себе отойдут на второй план. Ведь театр сегодня начинается не с вешалки, а с кнопочки «Off” мобильного телефона.