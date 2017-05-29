К-поп группа ЕХО-L отметила пятилетие мега-концертом! Почему их слушают?

Послушать музыку пришли более 70 000 человек!

Именно такое количество фанов съехались со всего мира послушать своих любимчиков. Ведь сама вселенная ЕХО — это главный трэнд К-поп — направления.

Вы просто представьте, насколько это был крутой проект когда- то, что основной состав в 12 человек было решено разделить на 2 состава. ЕХО-К ориентировали на корейский рынок, а ЕХО-М — на китайскую публику. Ведь артисты физически не осиливали все записи, презентации и концерты.

Сегодня после ухода некоторых участников бой-бэнд ЕХО — вновь единый состав из 9 парней. И вот буквально вчера нон-стопом прозвучал 31 трек в течение 3 часов.

группа ЕХО:

— Этот тур завершает еще одну эру нашей группы. Но фанов я готов успокоить. Уже этим летом мы презентуем новый трек, который уже готов. ЕХО-L — мы с вами!

К слову, ЕХО-L — это официальное название их фан-клуба, где «L” значит любовь. По неофициальным данным, это самое большое сообщество поклонников в мире! Так что концерт в 70 000 человек — далеко не потолок!