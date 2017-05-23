K-pop группа Bangtan Boys заставила рыдать Джастина Бибера!

K-pop группа Bangtan Boys впервые в истории выиграла премию Bollboard! Награду зубами вырвали у Джастина Бибера, от чего красавчик сейчас депрессирует. Что мы знаем о триумфаторах и почему им пророчат статус королей сцены?

Исторический момент случился и это факт! До этого времени K-pop жанр удостаивался лишь местечковыми наградами, а теперь покорён и Billboard!

Бэнд из 7-ми парней, которых поклонники называют «пуленепробиваемые бойскауты» выиграл номинацию «лучший артист социальных сетей»!

Bangtan Boys сформировали еще в 2013-ом году. И с первого же альбома корейские музыкальные премии признают их идолами молодого поколения. А дальше собственные телевизионные шоу, и несметное количество медийных контрактов!

13 февраля этого года К-попперы выпускают самый крупный свой альбом. Предзаказы тогда перевалили за 700 тысяч копий. Главный сингл Spring day достиг вершины 8 главных чартов Кореи.

Из- за слишком большого объёма скачиваний, бывало даже, что слетал с катушек сервер. В первые сутки после релиза, этот клип набирает более 9 миллионов просмотров, тем самым установив рекорд среди всей К-поп вселенной!

А спустя неделю в сеть залетает очередная мощь в виде клипа на трек «нот тудэй»! И что вы думаете? Они побили собственный рекорд — 10 миллионов просмотров за сутки! Такие результаты и удостоились внимания премии Билборд, которая признала их самыми влиятельными артистами сети.