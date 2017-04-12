Испытание весной: как вылечить аллергию?

Когда одни радуются весне, другие от нее страдают. Насморк, отек слизистых и чихание — именно так проявляется сезонная аллергия.

Весна пришла, на улицах щебечут птицы. Но прекрасные звуки природы периодически перебивает резкое чиханье окружающих. Нет , это не грипп и не простуда, у людей просто — напросто обостряется аллергия.

Дильдаш Кадырова, врач-аллерголог высшей категории:

— Весной отмечается сезон аллергической реакции на пыльцу растений и деревьев, они все идут по сезонам. На ранних этапах на пыльцу деревьев, в последующем на пыльцу луговых и сорных трав.

Зачастую симптомы аллергии похожи на грипп — тот же зуд в глазах, заложенность носа, слезоточивость, иногда головные боли. К сожалению, многие люди пренебрегают помощью врача и занимаются самолечением, которое может привести к самым тяжелым последствиям.

Дильдаш Кадырова, врач-аллерголог высшей категории:

— Зачастую в аллергические реакции вовлекаются уже нижние дыхательные пути, появляются симптомы бронхиальной астмы, с обструктивным синдромом. Поэтому никакого самолечения.

Сначала специалист выявляет аллерген. А уже после проводится лечение в амбулаторных условиях.

Дильдаш Кадырова, врач-аллерголог высшей категории:

— Необходимо сезонную аллергию лечить до сезона, мы проводим вакцинацию, специфическую иммунную терапию. Занимает это очень небольшое время, буквально за полчаса мы определяем отчего аллергическая реакция.

Однако по утверждению врачей, полностью вылечить аллергический марш у взрослых невозможно, его можно лишь приостановить. Поэтому чтобы не страдать аллергией весной, нужно вакцинироваться в самом начале зи