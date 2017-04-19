Интернет-послания со всего мира запечатают в капсулу и отправят в Арктику на 25 лет

Каждый из нас задумывался: а каким я буду через 25 лет? Или так: вот бы вернуться на 10 лет назад. Но сегодня это стало реальным благодаря «капсуле будущего»! Для этого нужно оставить послание и через четверть века Вам передадут привет из прошлого….

Всем жителям планеты предлагают пройти по ссылке, и оставить послание в будущее. И только через 25 лет, в 2042 вы сможете его получить обратно. Более того, придумали капсулы будущего, где положенные внутрь предметы отправят на хранение в Арктику и Антарктику. А за безопасность информации будут отвечать мировые научные корпорации.

Среди казахстанцев тоже есть желающие написать письмо в будущее. Да и что поместить в капсулу времени для потомков, например,тоже нашлось.

— Каждый человек написал бы себе какие- то цели, мне кажется, что в этом интерес. А потом когда ты получаешь послание, проверить, достиг ты или нет

-Я положила бы какую- нибудь цепочку и потом это стало бы традицией.

— Я бы честно положил бы туда Sega. Вот просто для своих внуков, чтобы они испытали те ощущения.

— Однозначно, произведения Пушкина, однозначно Лермонтова, ну, и может быть Шекспира несколько томов

— Побольше денег!

Вот только бы знать еще, в какой валюте. Хотя после вскрытия капсулы можно хорошенько подзаработать на кладе. Ведь за 25 лет ноу- хау может стать редким раритетом.