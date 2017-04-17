Инкассатор

Четверг 00:00

Год выхода: 2009

Страна: США

Жанр: боевик, триллер, криминал

Режиссер: Нимрод Антал

В ролях: Мэтт Диллон, Жан Рено, Лоренс Фишбёрн, Амори Ноласко, Фред Уорд, Майло Вентимилья, Скит Ульрих, Коламбус Шорт, Андре Кинни, Эндрю Фисцелла

О фильме: Ветеран боевых действий Тай Хэккет возвращается домой после службы в Ираке. В поисках средств к существованию и желания должной заботы о своём младшем брате, Тай вынужден перебиваться с работы на работу.

Однажды он поступает на инкассаторскую службу, где от старого друга семьи Майка получает, казалось бы, выгодное предложение, — обокрасть свой же эскорт с деньгами, когда будет перевозиться особо крупная сумма денег. Колеблясь, и не зная, как вести себя в этой ситуации, Хэккет всё же соглашается на операцию, после того, как органы опеки делают попытки забрать его брата в приют под предлогом «лучшей заботы о мальчике».