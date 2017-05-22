Иллюзия полета

Пятница 00:00

Год выхода: 2005

Страна: США

Жанр: триллер, драма, детектив

Режиссер: Роберт Швентке

В ролях: Джоди Фостер, Питер Сарсгаард, Шон Бин, Кейт Бихан, Майкл Ирби, Ассаф Коэн, Эрика Кристенсен, Шэйн Эдельман, Мэри Галлахер, Хейли Рэмм

О фильме: Во время авиарейса Берлин-Нью-Йорк, выполняемого сверхсовременным «Боингом-747», у Кайл Пратт неожиданно бесследно пропадает 6-летняя дочь Джулия. Переживая эмоциональный стресс после безвременной кончины мужа, Кайл отчаянно пытается доказать свою вменяемость не верящим ей членам экипажа и пассажирам. Однако ситуация выглядит настолько абсурдной и фантастичной, что она уже сама начинает сомневаться в адекватности своего восприятия реальности.

К тому же факты свидетельствуют о том, что Джулии вообще не было на борту самолета. Понимая, что разгадывать эту тайну и спасать свою дочь ей придется в одиночку, Кайл решает целиком и полностью положиться на свой ум и смекалку. отвечает ему! Всемогущий предлагает Брюсу сменить его на неделю и посмотреть, сможет ли он сделать мир хоть чуточку лучше…