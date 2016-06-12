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Гуляй до упаду! В Алматы стартовал сезон пешеходных экскурсий!

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В городе стартовал сезон пешеходных экскурсий! Гуляешь себе спокойно, а тебя культурно просвещают. Первопроходцами сегодня стали дети! Все подробности в нашем сюжете!

Комментарий “Гуляй до упаду! В Алматы стартовал сезон пешеходных экскурсий!

  1. молодцы! хорошее начало! а как попасть на экскурсию? откуда старт? время? подскажите, пожалуйста.

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