В городе стартовал сезон пешеходных экскурсий! Гуляешь себе спокойно, а тебя культурно просвещают. Первопроходцами сегодня стали дети! Все подробности в нашем сюжете!
В городе стартовал сезон пешеходных экскурсий! Гуляешь себе спокойно, а тебя культурно просвещают. Первопроходцами сегодня стали дети! Все подробности в нашем сюжете!
Комментарий “Гуляй до упаду! В Алматы стартовал сезон пешеходных экскурсий!”
молодцы! хорошее начало! а как попасть на экскурсию? откуда старт? время? подскажите, пожалуйста.