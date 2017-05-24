Группа Ninety one приглашает eagles на фан-встречу!

Группа Ninety one наконец — таки объявила дату фан-встречи со всеми «Иглз»! Более того, телеканал «НТК» объявляет челлендж для всех поклонников! Победители получат все, в том числе и личную встречу с кумирами!

Затяжной перерыв группы дал мощный заряд творческой энергии, которая уже принесла свои результаты! 28 мая Ninety one презентуют своей первый в этом году мини-альбом! Новые треки, новое звучание, и нереальный посыл заставят Eagles от восторга кричать!

Самая ожидаемая презентация весны состоится в Juz center, куда приглашают всю армию поклонников. На десерт “иглз» заготовили автограф-сессию.

Если именно ты считаешь себя главным фаном 91, то эксклюзивно для тебя телеканал НТК дарит возможность попасть на личную встречу к своим любимчикам! Мы объявляем конкурс!

Первым делом заходи на сайт телеканала «НТК», кликай на вкладку 91 и читай условия конкурса! Всё, что тебе нужно сделать, это задать самый интригующий, интересный и не банальный вопрос уже сегодня! Подводя итоги, солисты группы 91 выберут трех победителей, чтобы подарить особенные эксклюзивные призы!

В качестве подарков счастливчики получат новый мини-альбом и автографы! Успей стать первым уже сейчас!