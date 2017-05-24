Группа Ninety one наконец — таки объявила дату фан-встречи со всеми «Иглз»! Более того, телеканал «НТК» объявляет челлендж для всех поклонников! Победители получат все, в том числе и личную встречу с кумирами!
Затяжной перерыв группы дал мощный заряд творческой энергии, которая уже принесла свои результаты! 28 мая Ninety one презентуют своей первый в этом году мини-альбом! Новые треки, новое звучание, и нереальный посыл заставят Eagles от восторга кричать!
Самая ожидаемая презентация весны состоится в Juz center, куда приглашают всю армию поклонников. На десерт “иглз» заготовили автограф-сессию.
Если именно ты считаешь себя главным фаном 91, то эксклюзивно для тебя телеканал НТК дарит возможность попасть на личную встречу к своим любимчикам! Мы объявляем конкурс!
Первым делом заходи на сайт телеканала «НТК», кликай на вкладку 91 и читай условия конкурса! Всё, что тебе нужно сделать, это задать самый интригующий, интересный и не банальный вопрос уже сегодня! Подводя итоги, солисты группы 91 выберут трех победителей, чтобы подарить особенные эксклюзивные призы!
В качестве подарков счастливчики получат новый мини-альбом и автографы! Успей стать первым уже сейчас!
Комментарий “Группа Ninety one приглашает eagles на фан-встречу!”
1Сәлем1.егер сіз қарапайым адам болсаңыздар тоқсан бір тобына қалай қарайсыз? ?Иглз болар ме едіңіз әлде хейтер ма
2.Қазақстандық қай жұлдызды тыңдайсыз ?
3.Отбасыңызда болған қызық оқиғаны айтып берсеңіздер
4.Кішкентай кездегі армандарыңыз қандай еді жане ол орындалды ма?
5.Анаңызға жакын болдыңызба әлде әкеңізге ме?
6.Егер хейтерлер иглз болғандағы сіздердің реакцияңыз
7.Сіз қандай күш иесі болғыңыз келеді Жане. Кандай максатта
8.Хейтерлермен бір бөлмеде калсаныз не істейсіз?
9.кай киноның кейіпкері болғыңыз келеді?
Мен Балафанмын.Шоу биздің ешкім жетпеген шыңдарына жетіңдер
Eaglez сендермен бірге!!!
Мойымаңдар кім не айтсада!!Бахтты бол 91!!!!Жахс корем барлығыңды!!!!