Группа Ninety one показала свои стальные нервы! Что мы знаем об их новом альбоме?

Помимо песен «91» придумали первый казахский комикс, а также наконец- таки рассказали, каково это — работать в нашем шоубизе! Ох и резкая была критика….

Презентация первого в этом году comeback мини-альбома « Карангы жарык» прошла не скромно, а в окружении целой армии eagles. Взамен каждый фанат получил эксклюзивный диск и очередную фишку от 91.

Группа Ninety One:

— В альбоме есть комикс. Мы его прозвали не комиксом, а «пайм», теперь он будет так называться. Как в Японии есть Манга, в Корее- Манхва. Теперь в Казахстане будет свой «пайм».

Ну и как же публика упустит возможность обсудить главный сингл мини-сборника? Трек и клип «Су-асты» — это не просто треш и провокация. Глубокий смысл теперь следует искать в каждом слове.

Группа Ninety One:

— Название «Су асты», что в переводе под водой. Наш шоу-бизнес под водой. И нас пытались туда подтопить. Но мы не утонули, у нас есть жабры. Жабры — это искусство, наше искусство.

Между прочим, не только творчество «91» обросло броней от хейтеров. Сами парни признались, что закаливали в себе и мужской характер во время перерыва.

Группа Ninety One:

— До того, как сняться в клипе, мы ходили в качалку. Можно всё — таки на самом деле отличить парня от девушки, да?

Мини-альбом уже плавает в свободном доступе для покупки. Так что успейте его послушать до того, как «91» презентует свою новую мощь.