Грудь, нос или губы? Что прокачали казахстанские селебрити?

Консультация с пластическим хирургом в неформальной обстановке состоялась в Алматы. Пообщаться с экспертом пришли все представители казахстанского бомода.

У этих людей даже завтрак «модный». На встречу с пластическим хирургом из Южной Кореи селебрити пришли в дорогих дизайнерских нарядах. Диджей, папарацци, сладкие угощения и суши вместо привычной глазуньи на тихой кухне. Артисты, светские львицы и дизайнеры — такой breakfast посетили все самые яркие персоны. Оказалось, что среди них немало и тех, кто не прочь кое-что в себе подправить.

Леонид Жеребцов, дизайнер:

— Думаю, да. Отрезать живот. Что? — Отрезать живот. Возможно, чуть позже. Потому что сейчас я сижу на правильном питании, диеты. Пытаемся пока это сделать так. Получится, значит не будем. Это абдоминопластика, это не липосакция. Это прям срезается.

Такая операция стоит в Казахстане около миллиона тенге. Что касается остальных гостей, они тоже не упустили возможность порассуждать о красоте.

Роман Александров, fashion-журналист:

— Была пластика носа. Потому что в подростковом возрасте неравная схватка за любовь и мой нос был просто кривым. Чего не скрываю, потому что ну люди знающие меня знают, что мой нос был совершенно другим.

Лария Джакамбаева, дизайнер:

— Уколы, инъекции я делала. К пластическим хирургам еще нет. Но все может быть.

Жамиля Серкебаева, скрипачка:

— Я, например, уже давно ухаживаю за своим лицом, делаю какие-то маски, какие-то некие процедуры. Легкие, поддерживающие, дающие какое-то свечение лицу.

Доктор Джо, к слову, своим опытным взором сразу же увидел — 20% присутствующих точно прибегали к подобным процедурам. Сейчас удивитесь, но тренд 2017 года в области пластики — это уменьшение сосков!

Доктор Джо, Южная Корея:

— Несколько лет идет такая тенденция. Это абсолютная правда! Есть такой тренд среди клиенток пластической. Маммопластика по-прежнему очень востребована. Тем более, сейчас реабилитация после операции занимает всего час.

Специалист также утверждает, что в ТОПе anti-age, и, как не парадоксально, процедуры, направленные на достижение натуральной красоты. Главное, не забывать и про элементарный уход за внешностью. Ведь в этом и проявляется любовь к себе.