Глаза змеи

Вторник 00:00

Год выхода: 1998

Страна: США, Канада

Жанр: триллер, криминал, детектив

Режиссер: Брайан Де Пальма

В ролях: Николас Кейдж, Гэри Синиз, Джон Хёрд, Карла Гуджино, Стэн Шоу, Кевин Данн, Майкл Рисполи, Джоэл Фабиани, Луис Гусман, Дэвид Энтони Хиггинс

О фильме: Начиная с первых сенсационных выстрелов и заканчивая неожиданным финалом, фильм полон загадок и тревожного ожидания. Кейдж играет роль Рика Санторо, эксцентричного детектива полиции Атлантик-Сити, который приходит посмотреть на своего спортивного кумира и заодно поправить свои финансовые дела на тотализаторе.

Внезапная стрельба во время поединка превращает 14 тысяч болельщиков в свидетелей политического убийства. Показания свидетелей, видеозаписи электронной системы наблюдения за казино и информация, полученная от таинственной незнакомки в белом, — все это вместе рисует перед видавшим виды Санторо настолько невероятную картину убийства, что он просто отказывается в нее верить.