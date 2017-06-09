Геннадий Головкин все-таки проведет поединок в Казахстане!

Приятная новость для фанатов спорта. Любимый боксер казахстанцев Геннадий Головкин готов выполнить свое обещание и провести бой на родной земле. Напомним, ранее GGG намеревался устроить поединок в рамках Экспо, однако сделать это ему не удалось. Но Головкин не отказался от этой идеи: главная схватка в его жизни состоится. Он планирует провести в Казахстане объединительный бой, собрав все свои трофеи воедино. Кто станет его соперником, пока не известно. По прогнозам спортивных аналитиков, главный претендент на файт с GGG — это непобежденный британский боксер Билли Джо Сондерс.



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