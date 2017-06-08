Гений или отброс общества? Скандальное интервью Скриптонита повергло поклонников в шок!

Последнее интервью Скриптонита не обсудил, пожалуй, только ленивый. Просто кого-то жутко возмутил его стиль общения — мат на мате! А вот другие предположили, что у артиста переломный момент в жизни. Правда ли, что Адиль Жалелов перестанет давать концерты, и от кого у рэпера сын? Давайте разбираться!

Диалог с цензом 18+ посмотрели 2,5 миллиона юзеров, при том, что первые зрители уже обозначили своё «послевкусие» словосочетанием «кровь из ушей». Но, интерес к новатору не угасает, тем более, что сам Скриптонит дал повод — это новый альбом «Праздник на улице 36».

Скриптонит, хип-хоп, рэп-исполнитель:

— Его нужно было выпустить давно. Должен был быть альбом, другой. Я его пишу, я его писал, я его почти написал. Но, пока я его писал, я написал этот. Песни есть, почему бы не сделать коммерческий релиз?!

Куй железо, пока горячо — это как раз-таки тот самый случай. Но сам Скриптонит признался, что стафф для второго альбома будет кардинально отличаться. Более музыкальный и, наверное, более личный. Релиз назначен уже на осень.

Возможно и такое, что переход на новый уровень заставит Скриптонита отказаться от привычного «Космоса», «Танцуй сама» и «Вечеринки». Артиста эти песни, мягко говоря, стали напрягать.

Скриптонит, хип-хоп, рэп-исполнитель:

— Они пишут либо кричат на концертах: «Давай, б**ть, космос, космос». Ну вперед же нужно идти. Концерты — это прежде всего отработанный материал. Эти песни в моём рационе, они меня очень сильно раздражают.

Также для многих стали очень неожиданными признания артиста касаемо ребенка. Да-да, у него сын. Правда, с малышом на сегодняшний день он не контактирует.

Скриптонит, хип-хоп, рэп-исполнитель:

— Лучи. У меня маму Лучия зовут, это первый ее внук. Полгода не видел его. Они уехали. Когда думаю, сильно не хватает.

Известно лишь, что Нигора — так зовут маму сына Адиля — также уроженка Казахстана. Но в официальных отношениях с ней он не состоит. Хотя музыка сейчас, пожалуй, единственная женщина, которой подчиняется сам Скриптонит.