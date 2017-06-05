Геймеры, attention! Трейлер и первые подробности нового Need for speed!

Переходим к высоким скоростям! В минувшие выходные многочисленных поклонников компьютерных гонок обрадовала новость: мир скоро увидит обновлённый Need for Speed: Payback.

Как и в предыдущих сериях игр, любители виртуальных покатушек увидят яркие спецэффекты, шикарные автомобили и захватывающий сюжет. Как отмечают создатели, сюжетная кампания предложит сыграть за трех персонажей. Место действия — вымышленный город отдаленно напоминающий Лос-Анджелес. Также юзеров ждет полный апгрэйд, тюнинг и прокачка мощностей. Выход игры состоится в начале ноября. Кстати, если сделать предзаказ, то вы получите пять бонусных автомобилей!