Понедельник 00:00

Год выхода: 2009

Страна: США

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Режиссер: Марк Невелдайн, Брайан Тейлор

В ролях: Джерард Батлер, Эмбер Валлетта, Майкл С. Холл, Кира Седжвик, Логан Лерман, Элисон Ломан, Терри Крюс, Рэмси Мур, Лудакрис, Аарон Йу

О фильме: Действие фильма происходит в недалёком утопическом будущем, где высочайшее развитие нанотехнологий позволило технологическому гению Кену Кастлу соединить видеоигру с реалити-шоу и смоделировать ультрафункциональную, мультиплеерную игру «Убийцы», которая стала средой обитания местных преступников.

Джон Тиллман, приговоренный к пожизненному заключению за преступление, которого не совершал, должен принять участие в Игре, чтобы получить свободу. Для одного богатого молодого игрока Джон Тиллман это — Кэйбл, всего лишь сим, управляемый персонаж игры. Благодаря своим боевым способностям и физической силе, Кэйбл становится национальным героем и занимает первые позиции в игре.