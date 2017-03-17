Где провести Наурыз с пользой?

Журналисты «Ревю» подготовили обзор шоу — программ по всему Казахстану.

22 марта на площадке перед ипподромом устроят конно-спортивные состязания. Гостям будут доступны мастер-классы наездников, а также им предложат побороться за приз в дисциплинах кокпар и байга. Ну, а в 7 часов вечера состоится традиционный концерт со звёздами шоу-бизнеса.

Столица тоже будет гулять на широкую ногу. С 21 по 23 марта в центре Астаны развернётся этно-аул. Будет установлено 19 юрт, восточный базар, торговые палатки и алтыбакан. Каждого гостя бесплатно угостят наурыз-коже и горячими баурсаками. А уже завтра, 18 марта, в столице запустят праздничный автобус. Любой желающий может прокатиться по праздничному маршруту, спеть национальные песни и просто поделиться хорошим настроением.

На западе народные гулянья будут продолжаться с утра до ночи.

На набережной также установят юрты с угощениями. Акцент сделают на маленьких жителях. Несколько театральных площадок со спектаклями, музыкальные концерты, ну и бесконечные национальные игры.

Праздничные гулянья в Усть-Каменогорске стартуют 22 марта. На площади Республики пройдёт рекордное количество ивэнтов.

Помимо праздничных концертов, зрители увидят яркое цирковое шоу Мурата Мутурганова. А за экстрим будут отвечать канатоходцы династии Рахмановых.

А уже 23 марта всей семьёй можно будет сходить на выставку кошек. На самые необычные породы питомцев можно будет не только посмотреть. Несколько приютов готовы даром отдать маленьких котят в заботливые руки.

Ведь Наурыз — это не только бесконечный поток веселья и вкусной еды. Добру тоже всегда должно быть место.