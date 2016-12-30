ПРЕМЬЕРА! С 10 ЯНВАРЯ В 12:20!



Жанр: юмористический проект

Язык: русский

Хронометраж: 50 минут

Ведущий: Азамат Мусагалиев

Участники: Михаил Галустян, Настасья Самбурская, Александр Ревва, Анна Хилькевич, Ольга Бузова, Екатерина Варнава, Виктор Васильев, Анна Снаткина и многие другие

О программе: «Где логика?» — не просто интеллектуальная викторина, демонстрирующая ширину звездного кругозора, это еще и уникальная юмористическая телепередача для всей семьи. Известные пары с охотой покажут всей стране, насколько они остроумны и сообразительны!

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